Open-Air-Veranstaltung in Viersen FDP: „Die Sommerbühne ist gescheitert“

Nach der Kostenpflichtiger Inhalt Absage des Festivals „Da ist was im Busch“ in diesem Sommer geht die Viersener FDP davon aus, dass es im kommenden Jahr auch keine Sommerbühne am Hohen Busch geben wird. Bislang war der Plan, dass sich die Stadt im kommenden Jahr mit ihrer Sommerbühne in das „Da ist was im Busch“-Festival einmietet. Für eventuelle zusätzliche Kosten wollte die Stadt je 30.000 Euro für dieses und die kommenden Jahre bereitstellen. Die Politik vertagte aber im November die Entscheidung.