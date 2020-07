Schwalmtal : FDP: Heinrichs auf Platz 1 der Reserveliste

Schwalmtal Die FDP Schwalmtal hat sich auf eine Reserveliste geeinigt. Die Besetzung der Wahlkreise werden die Liberalen in zwei Wochen beschließen. Auf dem ordentlichen Parteitag der FDP Schwalmtal Anfang Juni hatte die Ortsvorsitzende Jutta Jacobs aus Lüttelforst ihr Amt zur Verfügung gestellt.

Die Besetzung der Wahlkreise werden die Liberalen in zwei Wochen beschließen. Auf dem ordentlichen Parteitag der FDP Schwalmtal Anfang Juni hatte die Ortsvorsitzende Jutta Jacobs aus Lüttelforst ihr Amt zur Verfügung gestellt.

Kultur in Viersen

Kultur in Viersen : Rock, Sand und Trashdance auf der Kulturbühne

Gesundheit in Viersen

Gesundheit in Viersen : Krankenhaus gründet Geriatrie-Zentrum

Dieses überzeugende Wahlergebnis sorgt für Rückenwind für Thomas Genfeld, der in einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf gehen will. Fraktionsvorsitzender Hans-Dieter Heinrichs beschäftigte sich mit der Frage: Wie wird Schwalmtal dastehen, wenn nach der Pandemie das Leben wieder schrittweise in normale Bahnen kommt?