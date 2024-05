Politik in Viersen „Party und Spendierhose“ – FDP kritisiert andere Parteien

Die Viersener Freidemokraten haben bei ihrem Ortsparteitag nicht nur einen Blick auf die Europawahl am 14. Juni geworfen, sondern auch auf Viersen. „In der Hochrechnung vom März liegt das erwartete Defizit des städtischen Haushaltes bei 10,2 Millionen Euro. Das ist viel Geld, das uns fehlt!“, sagte der Parteivorsitzende Frank a Campo. „Leider scheint die FDP die einzige Partei zu sein, die den Ernst der Lage erkannt hat und auf Maßnahmen dringt. Die anderen Parteien scheinen eher geneigt zu sein, bis zur Kommunalwahl im September 2025 auf Party und Spendierhose zu setzen und so die Zukunft der Gegenwart zu opfern“, so a Campo. Als Beispiele nannte er die Sport- und Freizeitanlage Hoher Busch, die – noch nicht beschlossene – zentrale Veranstaltungshalle, die Süchtelner Friedhofsbrücke, die Umgestaltung der Fußgängerzone Süchteln. „Alles Maßnahmen, die unnötig oder übertrieben teuer sind und den Eindruck erwecken, das Stadtsäckel wäre prall gefüllt“, so a Campo.