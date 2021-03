Bäderfrage in Brüggen und Niederkrüchten : Niederkrüchtens FDP bleibt beim interkommunalen Bad

Die FDP hält an den Plänen für ein interkommunales Bad fest, will zudem den Laarer See in einen Badesee umwandeln. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten/Brüggen In Brüggen wird die Bäderfrage Thema in der nächsten Ratssitzung. In Niederkrüchten hat sich jetzt die FDP als erste Fraktion weiter für ein interkommunales Bad ausgesprochen.

Als erste Fraktion in Niederkrüchen hat sich die FDP nach dem Brimges-Rückzug in der Bäderfrage positioniert: Sie hält an einem gemeinsamen Bad mit Brüggen fest; dies sei für beide Kommunen die wirtschaftlichste und auch zukunftorientierteste Lösung. Sie erinnert zudem an ihren Antrag von 2020, eine Nutzung des Laarer Sees als Badesee zu prüfen. Bisher sind die Badeseen im Westkreis nicht für Schwimmer freigegeben. Ausnahme: das Strandbad Heidweiher.

Nachdem das Brimges-Areal für ein interkommunales Bad nicht mehr zur Verfügung steht, kündigte Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) im Rat die nächsten Schritte an: In der Ratssitzung am 22. April will er alternative Flächen für ein interkommunales Bad vorstellen, zudem soll eine aktuelle Kostenrechnung vorlegt werden. Als weitere Alternative will Gellen den Umbau des Brüggener Hallenbads mit moderner Technik vorstellen, um weiter öffentliches Schwimmen in Brüggen anzubieten.

(busch-)