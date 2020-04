Viersen : FDP fordert: Planungen für Sozialrathaus einstellen

Die Viersener Freidemokraten setzen auf Homeoffice-Lösungen gegen den Platzmangel.

Die Räumlichkeiten der Viersener Stadtverwaltung sind seit Monaten zu eng. Nach und nach wurden weitere Dependancen hinzugemietet. Aktuell fehlt der Stadtverwaltung der Platz für rund 35 Arbeitskräfte. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der alten Hauptpost an der Freiheitsstraße für die Dauer von 18 Jahren zu mieten und von 2023 an in dem 3500-Quadratmeter-Komplex die Fachbereiche „Soziales und Wohnen“ sowie „Kinder, Jugend und Familie“ zusammenzuziehen. Aktuell befinden sich die Fachbereiche an vier verschiedenen Standorten im Stadtgebiet. Vorteil aus Verwaltungssicht: Kleinere gemietete Einheiten an der Wilhelmstraße und der Königsallee könnten aufgegeben werden. Die Kosten für den langjährigen Mietvertrag liegen bei mehr als sieben Millionen Euro.