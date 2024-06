Dülkener FC Jetzt kommt der Kunstrasenplatz

„Dieser moderne Kunstrasen bietet dem Verein zahlreiche Vorteile, die nicht nur den Spielerinnen und Spielern zugutekommen, sondern der gesamten Gemeinschaft“, betonte Erceg in seiner Ansprache. Der neue Kunstrasen wird ein ganzjähriges, optimales Training ermöglichen. Auch der Spielbetrieb ist künftig ganzjährig möglich. Die bisherigen „Ausfallzeiten“ gehören nach der Fertigstellung der Vergangenheit an. Der Vorsitzende weiter: „Dieser Kunstrasenplatz ist nicht nur eine Investition in die Infrastruktur, sondern auch in die Zukunft unserer Jugend.“ Das Projekt Kunstrasen verfolge nicht nur sportliche, sondern auch soziale Ziele. Es wird ein Ort der Begegnung, der Integration und des Miteinanders sein. Erceg hofft, dass hier Freundschaften geschlossen, Erfolge gefeiert und Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden. Er ist überzeugt davon, dass mit dem Bau des Kunstrasenplatzes ein wichtiger Schritt in eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft des Vereins gegangen wird.