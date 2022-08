Pandemie im Kreis Viersen : Fast 1000 neue Corona-Fälle in einer Woche

Kreis Viersen Innerhalb einer Woche registrierte das Kreisgesundheitsamt in Viersen insgesamt 998 neue Infektionen mit dem Corona-Virus (Vorwoche: 1195).

In den Krankenhäusern des Kreises Viersen werden aktuell 36 Menschen (Vorwoche: 35) stationär behandelt, keiner liegt auf der Intensivstation, niemand wird beatmet. Das teilte der Kreis Viersen am Donnerstag mit. Das Kreisgesundheitsamt schätzt, dass derzeit 2498 Menschen infiziert sind (in der Vorwoche waren es 2700). Innerhalb einer Woche registrierte das Kreisgesundheitsamt 998 neue Infektionen mit dem Corona-Virus (Vorwoche: 1195). Die meisten davon leben in Viersen (280), Willich (162) und Nettetal (128). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag bei 352,0 und damit etwas höher als im Land NRW (350,3).