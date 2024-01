Rathausmarkt in Viersen Fassadenschaden — Stadtbibliothek kurzfristig geschlossen

Die Zentrale der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Rathausmarkt 1b ist aus Sicherheitsgründen am Dienstag geschlossen worden. Grund sind Schäden an der Fassade im Eingangsbereich. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, können entliehene Medien während der Schließung online verlängert werden. Leihfristen würden entsprechend angepasst, so Stadtsprecher Frank Schliffke. Die Außenrückgabe der Stadtbibliothek könne für Rückgaben genutzt werden.