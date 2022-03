„Family Day“ am 19. März in Viersen : „Dülken hat sich gewandelt“

Nicole Kitschen, Christina Dybeck, Petra Marin, Olga Könning und Sylvia Jansen (v.l.) freuen sich auf viele Besucher beim ersten Dülkener „Familiy Day“ . Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Am Samstag gibt es in Dülken den ersten „Family Day“. Junge Unternehmerinnen laden dazu ein, die neuen Geschäfte in der Dülkener Altstadt zu entdecken. Es gibt Rabatte und Aktionen.