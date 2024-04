Sport und Freizeit in Schwalmtal Den neuen Rasen in Lüttelforst ausprobieren

Info

Am Donnerstag, 9. Mai, Christi Himmelfahrt und Vatertag, wird der neue Rasen des Sportplatzes in Lüttelforst eingeweiht. Ab 11 Uhr lädt der Breitensportverein Apollo 11 zu einem Familienspielfest ein. Am Samstag, 11. Mai, wird es nach vier Jahren ab 11 Uhr wieder ein Gerümpelturnier geben. Anmelden kann man sich bis zum 4. Mai per E-Mail an gt@apollo11luettelforst.de.