Themenwoche Berufswelt im Wandel : „Wir glauben an die Zukunft kleiner Bauernhöfe"

Die 28-jährige Christina Ingenrieth will nach Banklehre und BWL-Studium in drei Jahren den elterlichen Hof übernehmen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Hermann Ingenrieth (62) hat vor 36 Jahren den Genholter Hof in Brüggen von seinem Vater übernommen und neu aufgestellt. In drei Jahren wird seine jüngere Tochter Christina ihm folgen und den Familienbetrieb in der dritten Generation führen.