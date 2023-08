Ehejubiläum in Brüggen Familie Feikes feiert drei Goldhochzeiten

In der Milchbar kennengelernt Hans-Peter (76) und Irene Feikes (73) lernten sich 1965 in der Brüggener Milchbar kennen: Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, erzählen sie. Hans-Peter Feikes ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und machte sich nach der Bundeswehrzeit selbstständig. Er gründete das Unternehmen Bartsch und Feikes. Irene arbeitete als Erzieherin in Schaag und später als Leiterin im Kindergarten Lüttelbracht. Am 11. April 1972 heirateten sie kirchlich in St. Nikolaus Brüggen. Sie bekamen einen Sohn und eine Tochter. Viel Freude bereiten ihnen die beiden Enkelkinder. Am 11. April feierten sie ihre goldene Hochzeit im kleinen Kreis.