Telefonbetrug in Schwamtal : Betrüger erbeutet Tausende Euro

Schwalmtal Der Telefonbetrüger gab sich einer Schwalmtalerin gegenüber als Windows-Mitarbeiter aus. Der Anrufer gab an, Sicherheitslücken auf ihrem PC schließen zu müssen.

Eine 50 Jahre alte Schwalmtalerin ist auf einen Telefonbetrüger reingefallen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Anrufer als Windows-Mitarbeiter ausgegeben. Er soll der Schwalmtalerin erzählt haben, Sicherheitslücken auf ihrem Computer gefunden zu haben und diese schließen zu müssen. Die 50-Jährige sei den Anweisungen des falschen Mitarbeiters, der so auch an Bankdaten herankam, gefolgt. Erst später bemerkte die Frau nach Polizeiangaben, dass vom Bankkonto mehrere tausend Euro abgebucht worden waren. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, die variieren könne. Wer so einen Anruf erhalte, solle auflegen.