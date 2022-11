Kriminalität in Viersen-Dülken : Falscher Techniker erbeutet Münzen und Schmuck

Viersen Erneut hatte ein Trickbetrüger Erfolg. Die Geschädigte: eine 86-jährige Frau aus Viersen-Dülken. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Trickbetrügern schützen kann.

Ein Trickbetrüger hat am Mittwochnachmittag in Viersen bei einer 86-jährigen Frau Schmuck und Münzen gestohlen. Der Mann hatte sich gegenüber der Seniorin als Fernsehtechniker ausgegeben und sich so gegen 14 Uhr Zutritt zu der Wohnung an der Straße Am blauen Stein verschafft. „Nachdem der vermeintliche Fernsehtechniker seine Arbeiten erledigt hatte und das Haus verließ, fiel der 86-Jährigen auf, dass Schmuck und Münzen entwendet wurden“, berichtete eine Polizeisprecherin. „Aktuell ist noch unklar, ob ein weiterer Tatverdächtiger an der Tat beteiligt war.“ Der Tatverdächtigen soll etwa 1.85 Meter groß sein, eine kräftige Statur und ein rundliches Gesicht haben. Zur Tatzeit trug er eine zerrissene Jeans. Die Polizei rät: