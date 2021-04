Betrug in Viersen : Falsche Polizistin erbeutet fünfstellige Summe

Die Geldübergabe fand in der Nähe des Amtsgerichts Viersen an der Dülkener Straße statt. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen/Meerbusch Die Telefonbetrügerin gaukelte einem 87-jährigen Mann vor, seine Tochter habe einen schweren Unfall verursacht, müsse in U-Haft. Das könne er verhindern, wenn er eine Kaution hinterlege. Der Senior hob bei seiner Bank eine fünfstellige Summe ab und überreichte das Geld einem Mann in der Nähe des Amtsgerichts Viersen.

Eine falsche Polizistin hat am Mittwoch in Viersen mehr als 10.000 Euro erbeutet. Das Opfer ist ein 87-jähriger Meerbuscher, den die Betrüger per Schockanruf unter Druck gesetzt hatten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am Mittwoch einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin erhalten. Sie erzählte ihm, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand gestorben sei – nun drohe ihr Untersuchungshaft. Abgewendet werden könne dies nur durch Hinterlegung einer hohen Bargeldsumme als Kaution. „Der Senior sprach dann am Telefon noch mit einer weinenden Frau, die sich als seine Tochter ausgab und die Geschichte bestätigte“, so eine Polizeisprecherin.