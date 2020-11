Prozess um getötete Greta aus Viersen : Angeklagte bestreitet Vorwürfe

Mönchengladbach Im Prozess um das getötete dreijährige Mädchen Greta in einer Viersener Kita hat die Angeklagte am Donnerstag die Vorwürfe von sich gewiesen. Ihr Anwalt verlas eine knappe Einlassung. Die Angeklagte selbst äußerte sich nur zu ihrer Person.

Im Mordprozess um den Tod der dreijährigen Greta aus Viersen hat die tatverdächtige Erzieherin des Kinds alle Tatvorwürfe bestritten. Vor dem Landgericht Mönchengladbach verlas der Verteidiger der 25-Jährigen am Donnerstag eine entsprechende Erklärung, die nur wenige Sätze umfasste. Die Angeklagte Sandra M. selbst machte am zweiten Verhandlungstag nur Angaben zu ihrer Person.

Die 25 Jahre alte Deutsche ist angeklagt, im April dieses Jahres in ihrer Kita in Viersen am Niederrhein während des Mittagsschlafs den Brustkorb von Greta so fest zusammengedrückt zu haben, dass das Mädchen später im Krankenhaus starb. Sie muss sich deshalb vor dem Landgericht Mönchengladbach wegen Mordes verantworten.