Nach Aufregung in Niederkrüchten Gemeinderat findet Kompromiss zu Fahrradstraßen

CDU-Fraktionschef Johannes Wahlberg sagte dazu: „Es ist wichtig, dass wir bei diesen Maßnahmen die Akzeptanz der Bürger haben.“ Das Mobilitätskonzept unterstütze seine Fraktion weiterhin, einzelne Maßnahmen müssten jedoch hinterfragt werden können. Anja Degenhardt, Fraktionschefin der Grünen, hielt dagegen und nahm die Schulstraße als Beispiel: „Die wird als sichere Fahrradstraße an dieser Stelle dringend gebraucht.“ Sie stimmte der CDU in ihrer Kritik an Umsetzung und Kommunikation zu. Ihre Fraktion befürchte aber Verzögerungen in den Bauarbeiten durch den Antrag.