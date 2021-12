Einsatz der Feuerwehr Niederkrüchten : Fahrer bei Unfall auf A52 verletzt

Das Fahrzeug kam im Grünstreifen zum Stehen und wurde total zerstört. Foto: Feuerwehr Niederkrüchten

Niederkrüchten In der Ausfahrt Niederkrüchten an der A52 kam ein Autofahrer in den Nacht zu Dienstag um 1.30 Uhr von der Straße ab. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten, die Feuerwehr übernahm die technische Unfallhilfe.

Bei einem Alleinunfall an der A52 wird der Fahrer verletzt. Am Dienstag um kurz nach 1.30 Uhr wurde die Feuerwehr Niederkrüchten per Sirene zu einem Unfall in der Anschlussstelle Niederkrüchten alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich der Insasse bereits außerhalb seines Autos und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, sicherte sie die Unfallstelle und löschte einen entstehenden Brand im Motorraum. Im Einsatz waren etwa 50 Kräfte aus allen Löschzügen.

(hb)