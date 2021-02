Corona im Kreis Viersen : Fahrdienst zum Impfzentrum kommt

Josef Heinemann und Claudia Derksen-Beyer organisieren den Fahrdienst zum Impfzentrum. Der Bus verfügt über ausfahrbare Stufen und wurde mit einer Trennfolie ausgestattet. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Die Freiwilligen-Zentrale Viersen und die Stiftung Theresienheim wollen für Über-80-Jährige von Montag an Fahrten zum Impfzentrum nach Dülken anbieten. Noch werden ehrenamtliche Fahrer gesucht.

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Seit klar war, dass zunächst Über-80-Jährige im Impfzentrum ihre Vakzine gegen das Coronavirus erhalten sollen, war auch klar, dass ein massives Logistik-Problem auf den Kreis zukommen würde: Viele Ältere sind nicht gut zu Fuß unterwegs, der Weg zum Impfzentrum ist weit. Wie sollen sie dahin kommen, wenn die Rente klein ist? Die Stadt Düsseldorf bietet je zwei Taxi-Gutscheine für die Fahrt zum Impfzentrum an, so wird auch in Kleve verfahren. Der Kreis Viersen hingegen verweist darauf, dass mibilitätseingeschränkten Personen Taxi-Gutscheine als Krankenkassenleistung zustehen.

„Als ich in der Zeitung las, dass der Kreis keine Taxi-Gutscheine anbietet, haben wir mit unserem Netzwerk überlegt, ob wir da etwas auf die Beine stellen können“, berichtet Claudia Derksen-Beyer, Leiterin der Freiwilligen-Zentrale in Viersen. Die Stiftung Theresienheim stellt dafür ihren Kleinbus zur Verfügung. Deren Vorsitzender Josef Heinemann war vergangene Woche mit dem Neunsitzer in Mülheim an der Ruhr. „Die Fahrten sollen ja coronakonform sein; deshalb haben wir eine Trennfolie einbauen lassen – bei einer Firma, die das sonst für Taxiunternehmen macht“, berichtet er. Eigentlich sei eine Acrylglasscheibe geplant gewesen. „Aber das hätte eine bauliche Veränderung am Fahrzeug bedeutet.“ Das Fahrzeug verfügt über zwei ausfahrbare Stufen.

INFO Impfungen – neue Betrugsmasche Warnung Die Kassenärztliche Vereinigungen warnt vor einer neuen Betrugsmasche rund um die Impf-Terminvergabe. So wurden Bürger per Brief mehrere Hausärzte in der Nähe ihres Wohnortes genannt, bei denen sie sich angeblich gegen das Coronavirus impfen lassen könnten. Die Bürger sollten in diesem Zuge auch ihre Kreditkartendaten nennen. Klarstellung Die KV stellt klar: Eine Impfung gegen das Coronavirus ist ab dem 8. Februar nur im Impfzentrum möglich!

„Unser Fahrdienst soll speziell den Senioren zu Gute kommen, die nicht mit einem eigenen Auto oder mit einer anderen Mitfahrmöglichkeit durch Verwandte, Nachbarn oder Freunde nach Dülken kommen können und über eine geringe Rente verfügen“, erklärt Beyer-Derksen. „Wer Anspruch auf eine Fahrtkostenerstattung durch die Krankenversicherung hat, den bitten wir, den Transport zum Beispiel über den ortsansässigen Taxidienst zu organisieren.“ Und: Noch können sich Senioren nicht anmelden.

Mitgenommen wird immer nur eine Person – auf Gruppenfahrten wird bewusst verzichtet, um das Risiko auszuschließen, dass sich jemand auf dem Weg zum Impfzentrum ansteckt. Entsprechend wenige Fahrten werden täglich möglich sein. „Wir rechnen mit anderthalb Stunden je Fahrt – denn allein der Durchlauf des Impfzentrums wird rund 45 Minuten betragen“, erklärt die Leiterin der Freiwilligen-Zentrale. Sie sucht noch ehrenamtliche Fahrer, die einen Führerschein Klasse 3 haben müssen und über gute Fahr- und Ortskenntnisse verfügen und über einen Zeitraum von einigen Stunden pro Woche zur Verfügung stehen sollten.

Der Verein „Jedermannhilfe“ in Brüggen würde auch gern einen Fahrdienst zum Impfzentrum anbieten, aber: „Wir können es nicht“, sagt der Vorsitzende Eckhard Heynen. Ein Fahrdienst könnte mit den Fahrern der Jedermannhilfe für das neue Bürgerauto der drei Westkreiskommunen Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten abgewickelt werden. Dabei gibt es laut Heynen zwei Probleme: „Zum einen gehören die meisten unserer ehrenamtlichen Fahrer selbst zur Risikogruppe und sind daher verständlicherweise vorsichtig. Zum anderen fehlt im Bürgerauto eine Trennscheibe.“ Diese würde mehr Sicherheit vor Ansteckung bieten. „Das Bürgerauto sollte eigentlich am 1. April starten“, erklärt Thomas Jäger von der Brüggener Verwaltung. Doch die Pandemie habe einen Strich durch die Rechnung gemacht.

In Schwalmtal hat es laut Pressekoordinator Jan Winterhoff ebenfalls Überlegungen gegeben, um von Seiten der Gemeinde zu helfen. „Allerdings mussten diese Überlegungen aus rechtlichen Gründen oder aus Gründen des Infektionsschutzes verworfen werden.“

Auch in Nettetal wird kein Fahrdienst angeboten, aber die evangelische Kirchengemeinde Kaldenkirchen bietet Gemeindemitgliedern Unterstützung an.