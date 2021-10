Zeugensuche in Viersen : Schwer verletzten Mann an Kircheneingang aufgefunden

Viersen Die Polizei Viersen bittet um Zeugenhinweise nach einer schweren Körperverletzung in Viersen-Dülken. Der Tatverdächtige trug eine schwarze Jogginghose und hat eine Glatze.

Ein 32 Jahre alter Mann aus Viersen-Dülken ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag schwer verletzt am Seiteneingang der Kirche St. Cornelius in Dülken aufgefunden worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich der Vorfall gegen 2.30 Uhr. „Zunächst hatte ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann in einem Bistro an der Börsenstraße herumgeschrien und gepöbelt. Er soll damit gedroht haben, dass er Boxer sei“, berichtete sie. Als das Bistro geschlossen werden sollte, habe der Mann einen anderen 32-jährigen Dülkener – also nicht jenen, der später schwer verletzt wurde – geschlagen und getreten und dessen Handy auf den Boden geworfen, wobei das Display beschädigt worden sei. Nachdem sich der 32-Jährige wieder in das Bistro zurückgeflüchtet habe, sei der später verletzt aufgefundene 32-Jährige mit dem mutmaßlichen Täter weggegangen. „Kurz darauf machten sich der zuerst Geschlagene und zwei weitere Personen auf die Suche nach dem Dülkener“, berichtete die Polizeisprecherin weiter. Sie fanden ihn demnach am Seiteneingang der Kirche St. Cornelius schwer verletzt auf.