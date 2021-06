Neueröffnung in Brüggen : Fachgeschäft für Räder und Pedelecs eröffnet

Das Team bei „Bike & Sport“ (v.l.): Lukas Amhausend, Stephan Pfennigs, Gino Harbisch und Geschäftsführer Andre Amhausend. RP-Foto: buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Fahrräder und Fahrradzubehör statt Herrenmode: Was der neue Händler „Bike &Sport Amhausend“ an der Borner Straße 22 in Brüggen noch bietet.

(busch-) Rolf Quarda aus Brüggen-Born ist begeistert: „Endlich kann ich mein Fahrrad reparieren lassen“, sagt er. Zufällig habe er an der Borner Straße in Brüggen das neue Geschäft „Bike & Sport Amhausend“ entdeckt. Er sei sehr zufrieden mit dem neuen Angebot.

An der Borner Straße 22, dem früheren Standort des Fashionoutlets, wird seit kurzer Zeit Herrenmode durch in breites Sortiment rund ums Fahrrad ersetzt. Auf 250 Quadratmeter finden die Kunden dort alles rund ums Zweirad – und auch das Zweirad selbst: herkömmliche Fahrräder ebenso wie Pedelecs, sagt Geschäftsführer André Amhausend (54). Pedelecs seien immer beliebter. Ihr Vorteil: Sie würden den Radius für Radler deutlich erweitern. Auch Touren von 70 Kilometern Länge seien mit ihnen möglich.

Außerdem nimmt das Team von „Bike & Sport Amhausend“ Reparaturaufträge an. Bei Pedelecs seien diese auf die Marken beschränkt, auf die das Team geschult sei. Zudem gehören Ersatzteile, aber auch Accessoires wie Helme, Taschen und Fahrradcomputer zum Sortiment.

Die Wahl auf den Standort Brüggen sei gefallen, nachdem Brüggens Wirtschaftsförderer Guido Schmidt den Kontakt zu Andre Amhausend aufgenommen hatte. Schmidt ist überzeugt, dass „uns in Brüggen eine weitere Fahrradfachhandlung gut zu Gesicht würde“. Viel Überzeugungsarbeit musste er dabei nicht leisten, denn Amhausend lebt in Brüggen-Born und schätzt die Region als ideal für Radtouren ein: „Hier ist es einfach wunderschön.“ Die Natur sei vielfältig: ob am Meinweg, im Depot oder am Weißen Stein. „Radfahren ist das Beste, was man unternehmen kann“, sagt er.

Über viele Jahre war der 54-jährige Handelsvertreter für Fahrräder und Pedelecs, er verfügt über vielfältige Verbindungen in die Branche und ist selbst begeisterter Fahrradfahrer. Dann wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete in Heinsberg-Dremmen sein erstes Geschäft.

Insgesamt gehören sechs Mitarbeiter zum Team: Andre Amhausends Sohn Lukas, der zurzeit noch studiert, Zweiradmechanikermeister Stefan Pfennings und Zweiradmechaniker Gino Harbisch arbeiten in Brüggen. Schwerpunktmäßig in Heinsberg sind Zweiradmechanikermeister Stefan Helmgens und Mechaniker Anatoli Remel tätig. Das Team soll weiter wachsen: „Wir suchen noch einen Auszubildenden“, sagt Andre Amhausend.

Info Öffnungszeiten: montags bis freitags (außer mittwochs) von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr; mittwochs geschlossen.

(busch-)