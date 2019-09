Netzwerken in Viersen : Große Konferenz zum Kindeswohl

Netzwerken in Viersen

Im Kreis Viersen steigen seit Jahren die Hinweise auf Kindeswohlgefährdungen. Die Stadtverwaltung ruft jetzt alle Institutionen an einen Tisch. Das Echo ist gigantisch — gut 200 Leute nehmen an dem Treffen teil.

Die Hinweise kommen meist von Verwandten oder Bekannten – Kinder sind gefährdet. Innerhalb von fünf Jahren hat sich im Kreis Viersen die Zahl der „Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls“ mehr als verdoppelt – von 234 im Jahr 2013 auf 549 im Jahr 2018. Stellten die Jugendämter im Jahr 2013 in 35 Fällen eine akute Kindeswohlgefährdung fest, waren es 2018 insgesamt 80 Fälle. In 95 Fällen diagnostizierten die Mitarbeiter eine latente Kindeswohlgefährdung, in 204 Fällen einen Hilfebedarf bei den Erziehungsberechtigten.