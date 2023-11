Expertentipps aus Viersen Was Gartenbesitzer im November tun sollten

Schnittarbeiten Der Herbst ist auch die ideale Zeit für Schnittarbeiten an den meisten Pflanzen. Auch der Kronenschnitt bei Bäumen sollte in diesen Tagen vor Einbruch des Winters erledigt werden. „Alles, was geschnitten werden muss, muss jetzt gemacht werden“, sagt Weyers. „Gehölze und Strauchwerke können fachgerecht zurückgeschnitten werden, so dass ein strukturiertes Bild zu Stande kommt“, pflichtet ihm Nils Klaßen bei. Nowack erklärt, dass die Vogelschutzzeit des Bundesnaturschutzgesetzes nur vom 1. März bis 30. September jedes Jahres gilt und empfiehlt: Alle radikalen Schnitte jetzt machen, Formschnitte könne man ganzjährig machen. Klaßen betont: „Stauden kann man aus optischen Gründen zurückschneiden, jedoch empfehlen wir aufgrund des Vegetationsprozesses, die verwelkten Blätter bis zum Frühjahr an der Pflanze zu lassen. Somit ist der Vegetationspunkt besser geschützt.“