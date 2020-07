Kostenpflichtiger Inhalt: Schnappschildkröten aus dem Wittsee : Biologe hält das Töten der Tiere für eine realistische Möglichkeit

Kreis Viersen Am Wittsee in Nettetal sind in diesem Jahr bereits drei Schnappschildkröten gefunden worden. Das hat Folgen für das hiesige Ökosystem und ist gefährlich für Badende.