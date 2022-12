Suppenverkauf unter Palmen in Brüggen Exotische Spendenaktion für die Tafel in Brüggen geplant

Björn Thönnissen vom „Mediterranen Pflanzenoutlet“ im Brüggen-Alst plant für Donnerstag, 29. Dezember, eine Spendenaktion, von der der Tafelverein in Brüggen profitieren soll. Auf seinem Gelände in Alst 33 will er in der Zeit von 11 bis 14 Uhr warme Suppe wie etwa Erbsensuppe mit Würstchen, ein Dessert und unterschiedliche Getränke zum Verkauf anbieten.