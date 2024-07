Aus Brüggen in die Niederlande Gesamtschüler erkunden Fontys Universität

Zum Auftakt hörten die Brüggener Schüler einen Informationsvortrag über die vielen Studienmöglichkeiten an der Fontys Universität und zum Studium in den Neiderlanden allgemein. Im Anschluss gab es für die Brüggener einen ausführlichen Campusrundgang, bevor es ein bisschen ans Eingemachte ging. In zwei Workshops aus den Studiengängen „Marketing Management „ und „International Finance & Control“ mussten sie sich Gedanken machen, wie das neue iPhone vermarktet werden kann. Eine zweite Aufgabenstellung war die Rettung eines Unternehmens, das in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Zwei ganz konkrete Beispiele, die den Schülern zeigte, wie Studierende in den Niederlanden lernen und arbeiten.