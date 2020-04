Vorfall in Brüggen : Mann zeigt sich nackt – aber mit Mundschutz

Brüggen Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Montag am Dahmensee in Brüggen unterwegs war. Als zwei Frauen vorbeikamen, sprang er aus einem Gebüsch. Er trug nur eine Mund-Nase-Maske.

Ein Unbekannter hat sich am Montagnachmittag in Brüggen zwei Frauen in schamverletzender Weise gezeigt. Wie die Polizei berichtet, waren die Frauen gegen 16.10 Uhr auf einem Weg neben dem Dahmensee unterwegs, als der Mann aus einem Gebüsch auf den Weg sprang - nur bekleidet mit einer Mund-Nase-Maske.

Die beiden Frauen liefen unbeeindruckt weiter. „Vielleicht gerade deshalb sprang der Täter ein zweites Mal, diesmal nach einer Wegbiegung, auf den Weg und zeigte sich den Frauen erneut“, so ein Polizeisprecher. Die Frauen liefen weiter, ohne weiter Notiz von dem Mann zu nehmen.

Ein Zeuge, der den Täter ebenfalls gesehen hatte, informierte nach einem kurzen Gespräch mit den Frauen die Polizei. Der Zeuge konnte noch sehen, dass sich der Unbekannte ein rotes T-Shirt überzog und in Richtung Brüggen wegrannte.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Er soll etwa 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Der Exhibitionist hatte eine normale Statur und dunkles Haar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Angaben machen können, sich unter Telefon 02162 3770 bei der Polizei in Viersen zu melden.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass der Dahmensee in einem Landschaftsschutzgebiet liegt. Deshalb sei das Baden dort grundsätzlich verboten. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren regelmäßig den Bereich, auch mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung.

(biro)