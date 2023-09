Ex-Vorstandsmitglied Yvonne Jeurißen „Die CDU Niederkrüchten ist frauenfeindlich“

Die Mitgliederwahl der CDU Niederkrüchten mit der Neuwahl des Vorstandes am Freitag vergangener Woche war nicht die normale Routine wie sie erst erschien. Mit der Gegenkandidatur von Yvonne Jeurißen um den Posten des Vorsitzenden wurde ein Zeichen gesetzt, vielleicht mehr als das. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende war vom übrigen Vorstand nicht mehr aufgestellt worden. Aus der Versammlung der mehr als 40 CDU-Mitglieder wurde sie als Kandidatin vorgeschlagen – und unterlag: nur fünf Stimmen wurden für sie gewertet. Die Betroffene trat nach der Versammlung aus der CDU aus, nicht wegen des Wahlergebnisses – „Das wäre kindisch gewesen“, so Jeurißen, sondern wegen einer als Abkanzelung empfundenen Unterbrechung ihrer Bewerbungsrede durch den Wahlleiter Jacky Kampe von der Kreis-CDU. Sie hätte ihre Kritik am bisherigen Vorstand in der Aussprache zum Rechenschaftsbericht des Vorstandes anbringen müssen, was sie versäumt hatte. So wurde sie ermahnt, in ihrer Bewerbung um den Vorsitz nach vorne und nicht zurück zu schauen.