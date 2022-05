Änderung im Niederkrüchtener Rat : Ex-CDU-Mitglied Tekolf will Vize-Bürgermeister bleiben

Niederkrüchten Wochenlang waren Gespräche zwischen den Fraktionen geführt worden. Der zuletzt gefundene Kompromiss platzte vor der Sitzung des Gemeinderates. Jetzt herrscht Ratlosigkeit.

(busch-/hb) Auf Antrag der CDU-Fraktion wurden im Rat am Dienstag die Tagesordnungspunkte zur Neubesetzung der Ausschüsse und Gremien sowie der Frage des stellvertretenden Bürgermeisters abgesetzt. Demnach hätte das Amt 2023 in andere Hände übergeben werden sollen. Vor der Sitzung hatte Michael Tekolf, Niederkrüchtener Wählergemeinschaft und zuvor CDU , erklärt, die Kompromissformel nicht mehr mittragen zu wollen. Zu einer aktuellen Anfrage äußerte sich die NWG nicht.

Die Stellvertretung des Bürgermeisters sei gemäß der Gemeindeordnung NRW für die Dauer der Legislaturperiode gewählt worden. „Fakt ist ebenso, dass Herr Tekolf zu Beginn der Wahlperiode ausschließlich aufgrund der Zugehörigkeit zur CDU-Fraktion in das Amt des ersten stellvertretenden Bürgermeisters gewählt wurde.“ Ein Fraktionsaustritt sei legitim, aber: „Wenn dann allerdings an einem Amt festgehalten wird, welches man ausschließlich aufgrund der Fraktionszugehörigkeit bekommen hat, so ist dies aus unserer Sicht inkonsequent und unglaubwürdig“, so Degenhardt.