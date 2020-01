Abschied von der neuen Christuskirche Dülken - und Rückkehr in die alte. : Kosten für die Renovierung zu hoch

Kirchbaumeisterin Conny Wolf und Pfarrer Mischa Czarnecki nehmen Abschied von der neuen Christuskirche in Dülken. Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Am Sonntag nimmt die Gemeinde mit einem Gottesdienst Abschied von der Neuen Christuskirche.

Pfarrer Mischa Czarnecki von der Dülkener Christuskirche bereitet schon die Predigt für den Sonntag vor. Sein Thema: „Wir haben hier keine bleibende Stadt.“ Seine Gemeindemitglieder sind in den letzten Jahren mit vielen Neuerungen konfrontiert worden und haben erfahren, dass wenig „bleibend“ ist.

Am Sonntag, 2. Februar, nimmt die Gemeinde mit einem festlichen Gottesdienst um 10.45 Uhr Abschied von der Neuen Christuskirche. Am 3. Februar dann wird sie in Abstimmung mit der Landeskirche entwidmet.

Info Der Umbau der Alten Christuskirche Der Umbau der Alten Christuskirche ist gelungen: Die Stufen zum Chorraum wurden entfernt, so dass der gesamte Kirchraum auf einer Ebene liegt. So wird die Kirche im Inneren flexibler: Lesepult und Abendmahltisch können in der bewährten Ausrichtung aufgestellt werden oder an der linken Seite, wo bisher der Zugang zum Neubau lag. Auch die Empore ist überholt und wieder für Gottesdienstteilnehmer oder die drei Chöre nutzbar. Aus der Apsis wurde eine Taufkapelle.

Die neue Kirche ist bereits seit einiger Zeit die alte und die alte Kirche die neue Heimat der Gemeindemitglieder der Evangelischen Christuskirche in Dülken – ein bisschen verwirrend ist das schon. Überhaupt: zwei Kirchen in unmittelbarer Nachbarschaft, auch das wirkt verwirrend und kurios. Die Legende erzählt, so berichtet Pfarrer Czarnecki, dass die Bezirksgrenze zwischen dem Süd- und dem Nordbezirk genau zwischen den beiden Kirchen verlief, was zwei Gotteshäuser logisch erscheinen lässt.

Die eine davon ist die seit 1989 unter Denkmalschutz stehende alte Christuskirche.1854 fand dort die Grundsteinlegung statt, 1857 wurde sie eingeweiht. Lange Zeit reichte der Platz für die Gemeindemitglieder, bei der Einweihung waren es etwa 100. Doch die Gemeinde wuchs, weiß die Vorsitzende des Presbyteriums, Marianne Eich-Schmitz zu berichten und sie erklärt: „1914 gab es 920, nach dem Zweiten Weltkrieg 5000 Mitglieder.“ Ein Gemeindehaus an der Dammstraße wurde gebaut und später schließlich die neue Christuskirche.

Die Zeltkirche wurde 1966 fertiggestellt. „Damals war die Zeltarchitektur beliebt“, erklärt Pfarrer Czarnecki, „ein Symbol für das wandernde Gottesvolk, ein Bezug zu Paulus, dem Zeltmacher.“ Hell ist es in der Kirche, eine gute Atmosphäre herrscht dort. „Es ist uns nicht leicht gefallen, die Entscheidung zur Entwidmung zu treffen“, so Czarnecki. Aber die Kosten der Renovierung der Zeltkirche, das wurde schnell klar, würden die finanziellen Mittel der Gemeinde übersteigen.

Also wurde beschossen, die alte Christuskirche umzubauen und zu modernisieren. „Aus der alten Kirche ist die modernste Kirche weit und breit gemacht worden“, schwärmt Pfarrer Czarnecki. Ein fest installierter Beamer, eine hochwertige elektronische Orgel und eine Fußleistenheizung, die Strahlungswärme entwickelt, gehören zu der Ausstattung. Der helle Boden, die hellen Wände und Lichtquellen machen die Kirche einladend. „Es ist eine hochflexible Kirche“, erklärt Kirchbaumeisterin Conny Wolff, „die neue Ausrichtung bietet viel Platz.“ Altar, Bestuhlung, alles kann frei gestellt werden. Das bewegliche Mobiliar ist ein Symbol für die sich versammelnde Gemeinde, die aktuell 3800 Glieder hat.

Schon im Oktober 2018 wurde die Christuskirche der Evangelischen Gemeinde in Dülken festlich eingeweiht. Die Gemeindemitglieder zogen von der Neuen Christuskirche in die (alte) Christuskirche. In den langen Prozess der Planungen sind die Gemeindemitglieder einbezogen worden. „Wir haben die Gemeindemitglieder von Anfang an mitgenommen“, erklärt Conny Wolff. „Alle Planungsschritte waren transparent, so dass sie gut mit verfolgt werden konnten.“

Die Abrissarbeiten beginnen am 2. März. Danach entsteht an der Stelle der Zeltkirche ein Gemeindegarten für Jung und Alt. Auch an der Gestaltung des Gartens haben sich die Gemeindemitglieder beteiligen können. „Hier können lebendige Gottesdienste gefeiert werden“, sagt Conny Wolff.

Historisches Foto der neuen Christuskirche in Dülken. FOTO: Christuskirche. Foto: Evangelische Gemeinde

Der alte Kirchenbau wurde über einen Anbau zum Gemeindezentrum hin geöffnet. In der Kirche finden bis zu 200 Gottesdienstbesucher Platz. Foto: Flocken. Foto: Ingrid Flocken/Flocken, Ingrid (flo)