Brüggen/Niederkrüchten : Evangelische Gemeinde plant für Heiligabend

Brüggen/Niederkrüchten Die evangelische Kirchengemeinde Brüggen-Elmpt plant für den 24. Dezember einen Gottesdienst im Bürgersaal Elmpt und in der Brüggener Burggemeindehalle. Anmeldungen sind ab Dezember im Gemeindebüro möglich.

Die evangelische Kirchengemeinde Brüggen-Elmpt plant statt der Jugendgruppen einen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Elmpt besonders für Jugendliche und junge Erwachsene für Dienstag, 24. November, 17 Uhr.

Außerdem findet ein Gottesdienst am Altenheim in Elmpt am 19. Dezember um 10 Uhr mit einem Posaunenchor statt, der vor dem Altenheim spielt.