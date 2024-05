Europawahl 2024 600 Viersener haben schon gewählt

Viersen · Bis zur Europawahl am 9. Juni sind es zwar noch gut drei Wochen hin, aber mehr als 600 Viersener haben bereits gewählt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, haben rund 100 Viersener in der Wahldienststelle im Stadthaus vor Ort den Briefwahl-Stimmzettel ausgefüllt, weitere 500 Briefwahl-Stimmzettel sind bereits per Post bei der Stadtverwaltung angekommen.

14.05.2024 , 15:21 Uhr

Bei der Stadt Viersen sind schon gut 600 ausgefüllte Stimmzettel zur Europawahl angekommen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Vor einer Woche waren die Wahlbenachrichtigungen verschickt worden. In Viersen sind rund 58.500 Einwohner wahlberechtigt, das sind rund 800 mehr als bei der Europawahl 2019. Hintergrund: Gegenüber der vergangenen Europawahl wurde das Mindestwahlalter von 18 auf 16 Jahre abgesenkt. Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 ist online – Welche Partei passt zu Ihnen? Jetzt ausprobieren Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 ist online – Welche Partei passt zu Ihnen? Bei der Stadt sind nach Auskunft der Verwaltung bislang, 26 Tage vor der Europawahl, rund 5.200 Briefwahlanträge eingegangen, das entspricht einem Anteil von knapp neun Prozent. Zum Vergleich: Bei der Europawahl 2019 waren zehn Tage vor der Wahl 6.250 Briefwahlanträge gestellt.

(mrö)