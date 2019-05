CDU-Politiker : Stefan Berger aus dem Kreis Viersen ins Europaparlament gewählt

Viersen Erst um 4.23 Uhr herrschte in der Nacht zu Montag Gewissheit: Stefan Berger, Kandidat der CDU Niederrhein, wird Abgeordneter des Europaparlaments.

Der 49-jährige Landtagsabgeordnete kommt aus Schwalmtal im Kreis Viersen. Er kündigte an: „Ich werde mich in Brüssel insbesondere für Bildung und Umweltpolitik einsetzen.“

Berger, verheiratet, eine Tochter, hatte den eigentlich aussichtsreichen Platz sechs auf der Landesliste der NRW-CDU. Da die Christdemokraten bei der Europawahl massive Verluste erlitten, sah es am Wahlabend zwischenzeitlich so aus, als werde er dem Europaparlament nicht angehören. Was ihn tröstete: „Wir haben am Niederrhein besser abgeschnitten als in Land und Bund.“