Frauengeschichte in Viersen Euregia stellt neues Programm vor

Unsichtbare Frauen Am Mittwoch, 8. Februar, befasst sich Euregia mit dem Thema „Unsichtbare Frauen – Warum wir in der Männerwelt ignoriert werden“. Vereinsmitglied Angela Klein-Kohlhaas wird an diesem Abend das Buch „Unsichtbare Frauen“ der britischen Feministin Caroline Criado-Perez besprechen. Diese zeige, so Klein-Kohlhaas, in ihrem Buch auf, wie weibliche Bedürfnisse auch heute noch ignoriert würden. Offensichtlich gebe es eine riesige Datenlücke, denn häufig finde keine getrennte Datensammlung statt. Diese Unwissenheit könne tödlich enden, „wenn zum Beispiel ein Herzinfarkt wegen geschlechtsspezifischer Symptome nicht erkannt wird oder Frauen ein um 47 Prozent höheres Risiko schwerer Verletzungen bei Autounfällen haben, weil Dummys bei Crashtests den weiblichen Körperbau nicht berücksichtigen“. Im Alltag finde sich der Mann als Prototyp überall. Nach seinen Maßen würden Gegenstände gestaltet, von der Zange bis zur Tastatur des Klaviers. „Die Auswirkungen auf Frauen durchdringt alle Lebensbereiche.“