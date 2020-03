Gastbeitrag : „Wir brauchen freiwillige Datenspenden“

Historischer Moment: An der jüngsten Abstimmung im Europa-Parlament in Brüssel nahm Stefan Berger in seinem Zuhause in Schwalmtal teil – in einem speziellen E-Mail-Verfahren. Die Parlamentarier konnten erstmals online abstimmen. Unter anderem ging es darum, dass Fluggesellschaften ihre Slots behalten dürfen, auch wenn sie sie zu weniger als 80 Prozent nutzen. Airlines hatten in den vergangenen Wochen mehrfach leere Maschinen abheben lassen, um die vorgeschriebenen 80 Prozent zu erreichen und den Slot nicht zu verlieren. Foto: Martin Röse