Etatentwurf 2023 in Schwalmtal Warum Grüne dem Etatentwurf zustimmen

Mögliche Einnahmequellen für die Gemeinde waren auch eines der Themen bei der Haushaltsberatung der Bündnisgrünen. „Wir sehen durchaus die Möglichkeit, durch gezielte Beteiligungen der Gemeinde an regenerativen Energien Gewinne zu erzielen“, erklärte Mestmäcker. „Und wir freuen uns, dass die Gemeinde hier endlich zu investieren beginnt und bedauern sehr, dass die anderen Fraktionen im jüngsten Planungsausschuss mit ihrer Entscheidung diesbezüglich die notwendige Vehemenz vermissen ließen.“ Im jüngsten Planungsausschuss stand die Idee der ersten Freiflächenphotovoltaikanlage an der A52/Nordtangente auf der Tagesordnung – ein Vorhaben, das die Grünen als einzige an dieser Stelle unterstützten. CDU, SPD und FDP stellten zwar ihre generelle Unterstützung für Solaranlagen auf Äckern in Aussicht, aber nicht für das geplante Vorhaben der Firma Abo Wind AG. Als weitere Möglichkeit für neue Einnahmen hatte Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) einen Windpark mit kommunaler Beteiligung ins Gespräch gebracht. Für den Kauf eines Grundstücks waren zunächst 1,9 Millionen Euro verschlagt worden; inzwischen sind es 2,2 Millionen Euro.