Escape Rooms in der Region Hier ist ausbrechen die Aufgabe

Der Sommer zeigt sich in diesem Jahr von einer teilweise launischen Seite. Zugegeben, in den nächsten Tagen scheint es stabil warm bis heiß und dabei trocken zu werden, doch das haben wir in diesem Jahr auch schon ganz anders erlebt. Was also tun, wenn es mal wieder regnet, die Familie oder der Freundeskreis aber durch Ferien und Urlaub viel Zeit hat? Eine inzwischen sehr beliebte und bei uns auch kurzfristig mögliche Indoor-Beschäftigung bieten die Escape Rooms. Wir haben uns die Räume angeschaut, die in rund 30 Minuten von Viersen aus erreichbar sind.