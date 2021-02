E.S. Duncan setzt Kinderbuch-Reihe fort : Brüggenerin schreibt Hunde-Abenteuer

Brüggen 2019 wagte Managerin Evelin Schwarz den Weg in die Selbstständigkeit: Die 57-Jährige, die in Brüggen lebt, schreibt Bücher, unter anderem für Kinder.

E.S. Duncan schreibt seit ihrer frühen Jugend Geschichten und Gedichte. Doch das Schreiben zum Beruf zu machen, das stand damals nicht zur Debatte. Die 57-Jährige wurde in einem hessischen Dorf geboren, lernte Reiseverkehrskauffrau im Sauerland, arbeitete in Gummersbach, Köln, Herdecke: „Es durfte nicht langweilig werden“, beschreibt Duncan ihr Lebensmotto. 20 Jahre lang war sie Managerin in einem großen amerikanischen Konzern, organisierte die Reisebuchungen in ganz Europa, bis der Konzern verkauft wurde. Das war der Moment, in dem Duncan sagte: „Es gibt noch anderes im Leben.“ Sie wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Und dann explodierte es förmlich, erzählt Duncan. Ein Roman nach dem anderen erschien, darunter eine Mystery-Trilogie und die Kinderbuchreihe mit Knallesels Abenteuern. Das war auch der Zeitpunkt, zu dem sie das Pseudonym Duncan annahm. Ihr bürgerlicher Name verbirgt sich hinter den Initialen E.S.: Evelin Schwarz.