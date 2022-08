Freizeittipp für Brüggen : Mühlentag erstmals mit Trödelmarkt

Für Sonntag, 7. August, lädt der Mühlenverein in das Brachter Wahrzeichen ein. Foto: Bauch, Jana (jaba)

(busch-) Mit dem neuen Angebot eines Kindertrödels lädt der Trägerverein Heimatmuseum Brachter Mühle für Sonntag, 7. August, 12 bis 18 Uhr, zum Brachter Mühlentag ein. Pia Terstappen organisiert von 12 bis 16 Uhr den Trödel rund um die Mühle. Plätze dafür sind noch zu vergeben. Wer daran teilnehmen will, kann sich bei ihr noch kostenfrei anmelden per E-Mail an: „kindertroedelbracht@gmail.com“.