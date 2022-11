Neue Aktion in Schwalmtal Erste lebendige Adventsfenster in Schwalmtal

Zum ersten Mal findet in der Gemeinde Schwalmtal ein ökumenischer lebendiger Adventskalender statt. Allerdings startet er nicht wie viele handelsübliche Kalender erst am 1. Dezember, sondern bereits am ersten Advent, der in diesem Jahr auf Sonntag, 27. November, fällt. Das liegt daran, dass so viele Menschen mitmachen wollten. Die Aktion startet jeweils um 18.30 Uhr.