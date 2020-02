Freizeit in Schwalmtal : Erstes Streetfoodfestival für Amern

Schwalmtal Der Gewerbeverein Schwalmtal hat die Genehmigung für vier verkaufsoffene Sonntage 2020 erhalten. Erstmals plant er ein Sommerfest in Amern mit einer Streetfoodmeile. Auch die Bündnisgrünen wollen Amern als Zentrum stärken.

Einen Einkaufssonntag mehr als in den vergangenen Jahren plant der Gewerbeverein Schwalmtal für 2020. „Wir hatten schon seit rund zwei Jahren die Idee, auch mal etwas in Amern zu organisieren“, sagt Paul Lentzen, der Vorsitzende des Gewerbevereins. Ideen habe es viele gegeben. entschieden habe man sich jetzt für ein Sommerfest, kombiniert mit einer Streetfoodmeile. Das Sommerfest ist terminiert auf Sonntag, 28. Juni. Es schließt an Veranstaltungen in Amern an, die zum Jubiläumsprogramm „50 Jahre Gemeinde Schwalmtal“ gehören.

Welche verkaufsoffenen Sonntage gibt es 2020 in Schwalmtal?

Info Gewerbeverein plant Veranstaltungen Termin Der Gewerbeverein Schwalmtal plant Amerns erstes Streetfoodfestival für Sonntag, 28. Juni. Parallel dazu sollen die Geschäfte am Kranenbachcenter die Gelegenheit haben, von 13 bis 18 Uhr zu öffnen. Einkaufssonntage Zudem sind für Waldniel drei verkaufsoffene Sonntage geplant: für 29. März, für 27. September und für den 6. Dezember

Der Gewerbeverein hat sich für vier Veranstaltungen mit Sonntagsöffnung entschieden. „Drei finden in Waldniel statt, erstmals gibt es auch eine in Amern“, sagt Gewerbevereinsvorsitzender Paul Lentzen. Geplant sind für Waldniel für den 29. März der Frühjahrsmarkt, für den 27. September die vierte Auflage des Deutsch-griechischen Oktoberfestes und für den 6. Dezember der Weihnachtsmarkt Am 28. Juni haben zudem die Geschäfte im Kranenbachcenter die Möglichkeit, von 13 bis 18 Uhr zu öffnen. Die Verkaufssonntage musste der Gemeinderat genehmigen. Diese zusätzlichen Verkaufstage sind nach dem NRW-Ladenöffnungsgesetz (LÖG) nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Dazu gehören, dass die Sonntagsöffnung im Zusammenhang mit örtlichen Festen stehen muss und dass sie die überörtliche Sichtbarkeit von Schwalmtal als Standort für Tourismus, Freizeit, für Sport und Kultur steigert.

Was plant der Gewerbeverein für Amern?

„Wir haben bewusst nach einem Wochenende gesucht, an dem es keine Konkurrenz durch andere Veranstaltungen, wie etwa Schützenfeste, gibt“, sagt Paul Lentzen. Gefunden habe man den letzten Sonntag im Juni. Am Kranenbachcenter sollen dann die Geschäfte wie Rewe oder Norma die Möglichkeit haben, von 13 bis 18 Uhr zu öffnen. „Wir befinden uns dazu in Gesprächen“, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins. Ein weiterer Anziehungspunkt soll die erste Streetfoodmeile sein. Dafür wolle der Gewerbeverein den Parkplatz an der Bahnstraße nutzen. „Die Fläche ist ideal“ meint Paul Lentzen. Die Teilnehmer könnten die vorhandenen Parktaschen nutzen. Auch in den Städten Viersen und Nettetal sowie in der Gemeinde Brüggen sind bereits vergleichbare Veranstaltungen mit großer Resonanz gelaufen. Paul Lentzen will die Streetfoodmeile allerdings nicht an einen externen Veranstalter abgeben. „Wir wollen zunächst die eigenen Anbieter aus ganz Schwalmtal ansprechen“, sagt er . Er habe auf die Idee bereits viel positives Echo erfahren.

Was passiert noch zu diesem Zeitpunkt in Amern?

Am Freitag, 26. Juni, spielt eine Borussia-Mönchengladbach-U-Mannschaft bei Fortuna Dilkrath, am Samstag, 27. Juni, tritt die Weissweiler-Elf gegen eine Auswahl aus Schwalmtal beim VSF Amern an. Weitere Sportvereine und der Kreissportbund wollen für ein Rahmenprogramm sorgen. Damit wird auch Amern einmal zum Zentrum von Veranstaltungen, die zum Jubiläumsprogramm „50 Jahre Gemeinde Schwalmtal“ gehören. „Wir wollen mit unserem Sommerfest und der Streetfoodmeile auch gezielt Familien ansprechen“, sagt Paul Lentzen. Was der Gewerbeverein außerdem versuchen wolle: einen Bus der Sparkasse Krefeld für das Sommerfest einzuladen.

Wie könnte der Ortsteil Amern als Zentrum gestärkt werden?

Der Gewerbeverein will dies mit der ersten Veranstaltung erreichen. Perspektivisch gibt es in der Politik noch weitere Überlegungen, um den Ortsteil zu beleben und attraktiver zu gestalten.