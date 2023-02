Aktionstag zu Organspende Termin für Viersens Herzfest steht fest

An einem Samstag im Sommer wird Dirk Onnebrink wohl auf dem Lindenplatz in Süchteln die Gäste des ersten Viersener Herzfestes begrüßen können: Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung plant der 57-Jährige nun für den 5. August. Wie aus dem Stadthaus zu hören ist, übernimmt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) die Schirmherrschaft für das Fest, bei dem Onnebrink und seine Mitstreiter auf unterhaltsame Weise über Organspenden informieren möchten. Der Süchtelner hat selbst 2020 ein Spenderherz bekommen, „Organspende ist ein ganz sensibles Thema“, weiß er – und eins, dem er unbedingt in der Viersener Öffentlichkeit mehr Raum geben möchte.