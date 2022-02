Zur Bäderfrage in Niederkrüchten : Erstes Bürgerbegehren zum Bad ist für Gemeinde „unzulässig“

Niederkrüchten Für die Ratssitzung am Dienstag, 8. Februar, schlägt die Verwaltung vor, das erste Bürgerbegehren für den Erhalt des Freibades in Niederkrüchten für unzulässig zu erklären.Wie sie zu diesem Vorschlag kommt.

Die Verwaltung schlägt dem Rat vor, das erste Bürgerbegehren für den Erhalt des Freibades in Niederkrüchten für unzulässig zu erklären. Die Gemeinde hat sich von der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Lenz und Johlen beraten lassen. Und die Juristen kommen zum Ergebnis, dass das Bürgerbegehren „Start Freibadsanierung Am Kamp“ nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unzulässig sei. Das Bürgerbegehren, das am 13. Dezember 2021 eingereicht wurde, greife in die vom Rat der Gemeinde Niederkrüchten am 9. November 2021 getroffenen Entscheidung, „Auf eine Sanierung des Freibads Niederkrüchten am bisherigen Standort (Am Kamp) wird verzichtet“, ein. Wenn sich ein Bürgerbegehren gegen einen Ratsbeschluss richte, seien in seiner Begründung die wesentlichen Motive und Zusammenhänge, die der Entscheidung des Rates zu Grunde liegen, auch darzustellen. Das fehle bei diesem Bürgerbegehren.