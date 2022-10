Premiere im Kulturzentrum : Erster Trödelmarkt im Amerner Mühlenturm

Schwalmtal Der Mühlenturm ist für Kunst- und Kulturausstellungen bekannt. Am Wochenende wird dort testweise ein neues Veranstaltungsformat gestartet. Was man dort machen kann.

Erstmals ist im Mühlenturm in Schwalmtal-Amern am Wochenende, 15. und 16. Oktober, ein Familientrödel geplant. Zwei Familien organisieren ihn. „Ich bin begeisterte Besucherin von Trödelmärkten“, erzählt Helga Laufenbergs. Doch inzwischen habe sich bei ihr so viel angesammelt, dass sie sich von einigen Stücken trennen wolle. „Allein die Kleidung füllt ein ganzes Zimmer“, so die Amernerin.