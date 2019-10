Brauchtum : St. Martin reitet wieder

Viersen „Ich geh’ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir...“ In Viersen-Dülken war am Donnerstagabend Auftakt zu den Martinszügen im Kreis Viersen. Um 17.30 Uhr stellten sich die Teilnehmer an der Jugendverkehrsschule Hochfeldweg auf – angeführt vom heiligen Mann auf dem Schimmel (bei dem es sich allerdings um eine junge Frau handelte).

Nach dem Martinsfeuer an der Henkemühle wurden die Tüten ausgegeben. Am Samstag finden drei, am Montag gar acht Martinszüge in Viersen statt. (Eine Übersicht über alle Martinszüge finden Sie hier.) Den größten Martinsumzug in den Gemeinden des Westkreises veranstaltet der Dülkener St.-Martinsverein am 10. November – 150 Jahre wird der Verein in diesem Jahr alt. Foto: Markus Rick