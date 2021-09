Premiere in Born : So schön war der Patschel-Tag

Brüggen Der erste Patschel-Tag in Brüggen-Born war ein voller Erfolg. Die Fahrradtouren wurden gut angenommen. Dabei werden Audio-Stationen angefahren, an denen Teile aus dem Patschel-Roman zu hören sind.

Ein kleines, süßes Gesicht, spitze Ohren und runde Kulleraugen: Otter begeistern die Menschen. Kein Wunder also, dass Brüggens bekannteste Otterdame namens Patschel, jetzt auch einen eigenen Tag hat. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Stadt, Land, Fluss“ vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) fand am Sonntag erstmalig in Brüggen-Born der Patschel-Tag statt.

Die Fahrradtour ist rund fünf Kilometer lang und führt vom Patschelbrunnen zum Borner See, entlang der Schwalm zur Mühlrather Mühle und von dort aus an der Borner Mühle vorbei zurück zum Veranstaltungsort. Dafür brauchten die Radfahrer etwa eine Stunde: „An bestimmten Stellen auf der Route sind QR-Codes angebracht. Hier wird immer wieder Halt gemacht, um interessante Informationen über den aktuellen Schauplatz zu erfahren und Audio-Auszüge aus dem Patschel-Roman zu hören“, erklärt Bongartz. Einer der Originalschauplätze auf der kleinen Patschelroute ist die Mühlrather Mühle, an der sich Otterin Patschel reihenweise Aale schmecken ließ. „Ich fand die Geschichte mit den Aalen am spannendsten“, sagt Besucher Sebastian Hackenberg und ein weiterer Mitradler ergänzt: „Die Schauplätze waren total authentisch“.