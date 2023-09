Neuer Treffpunkt Was Boisheims erster Naschgarten alles bietet

Wer an der Nettetaler Straße in Viersen-Boisheim unterwegs ist, kann die Obstwiese an der Ecke Linder Straße nicht übersehen. Jetzt lohnt sich ein Blick noch mehr als früher. Denn der Bürgerverein um seinen ersten Vorsitzenden Peter Breidenbach und dessen Stellvertreter Wolbert Hammes hat sein neues Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das wurde bei schönem Wetter sehr gut angenommen. „Das habt ihr toll gemacht“, konnte sich der Vorstand des rund 270 Mitglieder zählenden Bürgervereins am Eröffnungstag des neuen Naschgartens mehr als einmal anhören. Beim Apfelfest traten 20 Menschen neu in den Bürgerverein ein.