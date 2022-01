50 Jahre Niederkrüchten : Erster Jubiläumsfilm über die Verwaltung

Niederkrüchten 2022 ist für Niederkrüchten Jubiläumsjahr. Dazu sind 25 Filme entstanden. Wann der erste Kurzfilm zu 50 Jahre Niederkrüchten zu sehen ist und welche noch folgen.

Die erste Folge beschäftigt sich mit der Niederkrüchtener Verwaltung. „Sie beinhaltet den Zusammenschluss der Altgemeinden Elmpt und Niederkrüchten zur neuen Gemeinde Niederkrüchten“, schildert Film-Macher Christian Schreder. Dabei gehe es auch um den Neubau des Rathauses im Jahr 1983 an der Laurentiusstraße. Gezeigt wird auch die Arbeit im Bürgerservice. Dafür hat Schreder noch im Dezember in den Räumlichkeiten in Elmpt gedreht. Bürgerservice-Mitarbeiterin Petra Simons ließ sich für diese Aufnahmen filmen und stellte dabei etwa die neuen Gläser mit dem Jubiläums-Logo „50 Jahre Niederkrüchten - natürlich mit Perspektive“ vor. Auch Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) gibt in diesem ersten Film ein Statement ab.