Erster Christopher Street Day „Dies ist ein bedeutender Tag für den Kreis Viersen“

Schirmfrau des ersten CSD im Kreis war Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). „Das Grundgesetz stellt die unantastbare Würde des Menschen voran. Es verankert das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit“, sagte Anemüller. Es sei wie ein Schutzraum für Menschen. „Einen Schutzraum stellt auch Ihr neuer Verein Kreis Queersen dar“, sagte Anemüller an Neeten gewandt. „Euer Verein gibt Schutz, schottet sich aber nicht ab. Das macht dieser erste CSD mit dem Umzug durch die Stadt sehr deutlich.“ Dieser Tag fordere ein „Mehr an Vielfalt“ ein, so die Bürgermeisterin. „Queere Personen erleben Hass und Hetze. In den sozialen Medien ploppt das leider gewaltig auf.“ Dass bei ihnen immer wieder das Gefühl ausgelöst werde, gehasst zu werden, sei unerträglich. „Ausgrenzung und Abwertung sind nicht hinnehmbar“, so Anemüller.