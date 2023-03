Ausbau der GGS Rahser Erster Bürgerentscheid in Viersen

Viersen · Erstmals in der Geschichte der Stadt können Bürger über eine Frage direkt abstimmen: Soll die Grundschule Rahser an der Krefelder Straße ausgebaut werden? Die Politik hat jetzt im Hauptausschuss ein Signal an die Eltern gesendet.

14.03.2023, 18:18 Uhr

Wie geht es mit dem Schulstandort an der Krefelder Straße weiter? Darüber können bald alle wahlberechtigten Viersener abstimmen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

In Viersen kommt es zu einer Premiere für die direkte Demokratie. Erstmals in der Geschichte der Stadt wird es einen Bürgerentscheid geben. Dabei können die 62.000 wahlberechtigten Einwohner direkt darüber abstimmen, ob der Schulstandort Krefelder Straße der Grundschule Rahser erweitert wird oder nicht.